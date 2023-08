Neymar quer deixar o PSG até o fim do mês pelo Barcelona, mas clube espanhol o rejeita; entenda

O jogador Neymar, atual camisa 10 do Paris Saint-German (PSG), quer deixar o clube até o final do mês e voltar para o Barcelona, do qual fez parte por quatro temporadas, de 2013 a 2017. A notícia é do jornal francês "L'Équipe".

Como informa a reportagem, o astro do PSG quer atuar por outro time já na temporada temporada 2023/24, que se inicia em setembro. Ele comunicou o desejo ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo, 6.

Também no dia, o jogador e seu pai publicaram fotos com o empresário Pini Zahavi nas redes sociais, responsável pelas negociações em 2017 que levaram o jogador do Barcelona ao Paris Saint-Germain.

Neymar pode sair do PSG agora?

O contrato do jogador com o PSG vai até junho de 2027, muito embora sua aceitação no time francês não seja boa: no final de abril deste ano, torcedores chegaram a protestar na frente da casa do jogador, na França, para que ele deixasse o clube.

Para sair do PSG antes do fim do contrato, a negociação teria que ser positiva entre o jogador e o presidente do clube. Ou, em uma terceira opção, se o Barcelona tentasse comprar Neymar.

Barcelona não quer Neymar

De acordo com fontes ouvidas pela ESPN, a possível contratação de Neymar no Barcelona gera discórdia. O técnico do clube espanhol, Xavi, acha que o jogador brasileiro não se encaixa na equipe atual.

Além disso, conforme informa a reportagem da ESPN, o plano de retorno de Neymar ao clube batem de frente com os problemas financeiros do Barcelona.