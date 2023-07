Nome do filho, torcida na Copa, PSG: o que Neymar falou sobre Messi em entrevista

Neymar lamentou não ter vencido a Liga dos Campeões ao lado do argentino Lionel Messi, defendeu sua escolha de ir para o Inter Miami e disse que estava torcendo para o craque na final da Copa do Mundo no ano passado no programa "Que Papinho!", do influencer Casimiro, transmitido nesta quarta-feira no YouTube.

O camisa 10 disse que costuma conversar com Messi e desejou sucesso ao argentino com sua nova equipe, o Inter Miami dos Estados Unidos. Ele afirmou que entendeu suas razões para deixar a França.

"A família dele foi muito afetada nesses dois últimos anos ali no Paris Saint-Germain, então entendo também ele (...) Vai para um país onde vai ser bem recebido, vai viver uma vida completamente diferente e a família dele acho que vai se sentir muito bem em Miami. Acho que a escolha dele foi muito boa", disse Neymar.

Liga dos Campeões

O craque brasileiro também lamentou não ter vencido a Liga dos Campeões com Messi e o francês Kylian Mbappé, mas considerou que são "coisas de futebol", e que isso faz parte do esporte.

"A gente tinha um time muito forte. Eu, Messi, Mbappé somos três caras que são os melhores do mundo, a gente sabe disso. Só que infelizmente não encaixou", explicou.

Copa do Mundo 2022

Na Copa do Mundo do ano passado, Neymar disse que conversou com Messi antes da final, e que estava torcendo pelo argentino.

"Eu falei para ele: ‘Já que eu não fui para a final, então você ganha!’. Ele tinha que fechar com chave de ouro, então fiquei muito contente por ele. (...) O futebol ficou feliz", disse Neymar.

Qual o nome do bebê?

Neymar também falou sobre ser pai pela segunda vez. O craque espera uma filha com a namorada Bruna Biancardi, que irá se chamar Mavie. Ele confessou que não tinha chegado a pensar em um nome para caso fosse pai de um menino e o entrevistador pediu, então, para que dissesse um nome masculino que gosta.

"Messi. Ou Lionel. Lionel é maneiro", brincou Neymar.