Miami Heat x Denver Nuggets: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo 3 das finas da NBA

Miami Heat e Denver Nuggets se encontram nesta quarta-feira, 7, às 21h30, na Kaseya Center, em Miami. O jogo é o terceiro, de possíveis 7 partidas, das finais entre os campeões das Conferências Oeste e Leste da NBA.

Após vitória do Miami Heat em Denver no segundo jogo da série, o confronto está empatado até o momento. O Heat voltou a mostrar a resiliência que o caracterizou em todos os playoffs, após virar a partida depois de ficar atrás no placar, por bom tempo no jogo.

O Denver, que teve ótimos momentos na noite e chegou a liderar por 15 pontos, passou quase quatro minutos sem pontuar com bola em jogo, apenas em lances livre, no último quarto. O momento foi decisivo para que o Heat carregasse a vantagem até o fim. Murray ainda teve a chance de empatar com arremesso de três nos segundos finais, mas não cosneguiu converter.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Miami Heat x Denver Nuggets

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 entre Miami Heat e Denver Nuggets terá transmissão ao vivo na Band, ESPN, Star + e NBA League Pass.

Como assistir ao jogo Miami Heat x Denver Nuggets online?

A partida será transmitida pela plataforma NBA League Pass, Amazon Prime Video e Star +.

Quando será o próximo jogo das finais da NBA?

O jogo 4 das finais da NBA será na próxima sexta-feira, 7

Veja o Calendário: