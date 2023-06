Finais da NBA 2023: apostadores acreditam em Denver Nuggets como campeão, revela site de apostas

Miami Heat e Denver Nuggets se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Kaseya Center, em Miami, pelo jogo 3 da NBA Finals. Com a série empatada em 1 a 1, Jimmy Butler e Bam Adebayo buscam redenção com o Miami após o vice-campeonato de 2020. No entanto, Nikola Jokic e companhia entram em quadra para frustrar os planos do Heat e deixar Denver mais próximo ao primeiro título de sua história.

De acordo com análise da Betfair, a probabilidade de Denver Nuggets ser campeão da NBA 2022/23 é de 69% – odd de 1.36, ou seja, para cada R$1 apostado, o retorno para o apostador será de R$1,36 caso a equipe realmente conquiste a liga neste ano. A equipe de Miami Heat tem 31% (odd de 3.0) de chances de título.

Análise indica vitória de Denver no jogo de hoje com grande atuação de Jokic

O levantamento da casa de apostas também revela que a equipe dos Nuggets deve vencer nesta quarta-feira (07). A Betfair indica que Denver tem 56% de chances de vitória (odd de 1.66) fora de casa e abrir vantagem na série, contra 44% para Miami (odd de 2.15).

A previsão é de que Nikola Jokic faça mais um jogo digno da melhor liga de basquete do mundo e alcance outro triplo-duplo em sua carreira. Segundo especialistas da Betfair, o pivô sérvio de Denver, duas vezes MVP da NBA, tem 46% de chances de marcar 20 pontos ou mais, pegar ao menos 10 rebotes e dar 10 assistências (odd de 2.19). Nesta série contra Miami, Jokic tem média de 34 pontos, 10,5 rebotes e 9 assistências por jogo.

Apostadores brasileiros acreditam no título de Denver

No mercado de apostas, a equipe dos Nuggets também é a escolha favorita dos apostadores brasileiros. Segundo dados da Betfair, 62% dos usuários da plataforma apostam no título inédito da franquia, contra 38% no título de Miami. Em relação ao volume de dinheiro apostado em quem será o campeão neste ano, Denver representa 80% do montante.

Jimmy Butler e Bam Adebayo podem ser trunfo para Miami

Do outro lado da quadra, Jimmy Butler tenta comandar o jogo coletivo de Miami que provou ser eficaz ao vencer os Nuggets e empatar a série no último domingo. De acordo com o estudo da Betfair, Butler tem 60% de chances de anotar 25 pontos ou mais neste jogo (odd de 1.67). Embora a média do ala-armador na série seja de 17 pontos, a expectativa é de que a atmosfera de Miami inflame o jogador.

Bam Adebayo também tem sido muito importante para Miami nesta reta final e o pivô terá mais uma vez a difícil tarefa de parar Jokic durante o jogo 3 da NBA Finals. Segundo a Betfair, a probabilidade de Adebayo pegar mais de 10 rebotes neste jogo é de 55% (odd de 1.83), o que pode ajudar a equipe defensivamente.

Nada definido ainda: série deve acabar apenas no jogo 7

A Betfair também prevê fortes emoções para torcedores das duas equipes. Segundo os especialistas da casa de apostas, a probabilidade da NBA Finals ser definida no jogo 7 é de 42% (odd de 2.4). Já para acabar no jogo 5, com Miami ou Denver, vencendo as três próximas partidas seguidas é de apenas 29% (odd de 3.5).