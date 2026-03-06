Trump chama Palmeiras de melhor time do Brasil em evento com Messi na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o Palmeiras como “o melhor time brasileiro” durante um evento realizado na Casa Branca na noite de quinta-feira, 5. A declaração ocorreu durante uma homenagem ao elenco do Inter Miami, campeão da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos EUA.

Entre os convidados estavam o craque argentino Lionel Messi, capitão do time, e o atacante uruguaio Luis Suárez, ex-Grêmio, Barcelona e Liverpool.

Durante o encontro, Messi entregou a Trump uma bola de futebol cravejada de joias e autografada por todo o elenco do Inter Miami.

Melhor time do Brasil?

Ao comentar um confronto recente do time americano contra o Palmeiras, o republicano relembrou o empate por 2 a 2 entre as equipes na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o Inter Miami chegou a abrir 2 a 0, com direito a um gol de Suárez, mas o clube brasileiro reagiu nos minutos finais com gols de Paulinho e Maurício e garantiu a liderança do Grupo A.

Trump elogiou o lance do uruguaio e destacou o nível do adversário brasileiro. “Vocês empataram com o melhor time brasileiro”, afirmou ao comentar a partida.

O presidente também descreveu o gol marcado por Suárez na partida. Segundo ele, o atacante “pegou a bola no meio-campo, arrancou sozinho, driblou a defesa, passou por vários defensores, cortou para a esquerda e finalizou para o gol”.

Durante o evento, Trump ainda cometeu uma gafe ao se referir a Suárez como “atacante brasileiro”. O uruguaio, que estava posicionado logo atrás do púlpito, reagiu com bom humor.

Em outro momento da cerimônia, o presidente perguntou aos jogadores quem era melhor entre Pelé e Messi. Após ouvir do elenco que o argentino seria superior, Trump respondeu: “Eu acho que ele é. Mas Pelé era muito bom”.