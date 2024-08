Medalhista de prata na marcha atlética, Caio Bonfim é treinado pela mãe

A conquista da primeira medalha da história da marcha atlética brasileira contou com um incentivo familiar fundamental, que vai além do apoio moral e amoroso. Caio Bonfim é treinado por sua mãe, Gianetti Bonfim, que já foi oito vezes campeã brasileira na modalidade. O treinamento de Gianetti, por sua vez, foi conduzido por João Sena, marido dela e pai de Caio. As informações são do globoesporte.

Caio Bonfim era considerado um dos favoritos na prova de marcha atlética de 20 km, especialmente por ter subido ao pódio em suas últimas oito competições internacionais, incluindo o Campeonato Mundial do ano passado. Esta foi a quarta Olimpíada da carreira do atleta, que já competiu em Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2021. Caio vive em Sobradinho, no Distrito Federal, onde realiza seus treinos nas ruas da cidade, dentro de um projeto familiar dedicado à marcha atlética.

Gianetti Bonfim, mãe e treinadora de Caio, descreveu a emoção ao acompanhar a prova em que o filho conquistou a medalha. Ela relatou como o atleta alternava entre avançar e recuar durante a competição, uma estratégia que ele costuma usar para surpreender os adversários. Na reta final, a tranquilidade prevaleceu para Gianetti, que acreditava que o resultado seria fruto do trabalho árduo realizado ao longo de décadas. A medalha veio para coroar esse esforço conjunto, refletindo a dedicação e o amor pela marcha atlética que envolvem toda a família.

Quem é Caio Bonfim

Caio Bonfim é um dos principais nomes da marcha atlética no Brasil. Nascido e criado em uma família profundamente ligada ao esporte, ele cresceu envolvido na modalidade desde a infância, acompanhando os pais em competições. Caio começou a se destacar cedo, com participações em diversas competições nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos maiores marchadores do país. Ao longo de sua carreira, participou de quatro Olimpíadas, conquistando uma trajetória marcada por resiliência e determinação. Treinado por sua mãe, Gianetti Bonfim, Caio continua a carregar o legado familiar, buscando sempre novos desafios e conquistas no cenário esportivo mundial.

