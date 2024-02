Manchester United x Wolves: onde assistir, horários e escalações pela Premier League

O Manchester United e o Wolves se enfrentam nesta quinta-feira, 1º, às 17h15, no Estádio Molineaux, em Wolverhampton, na Inglaterra. A partida é válida pela 22º rodada da Premier League.

O Wolverhampton chega em excelente fase nesta temporada, permanecendo invicto em todas as competições desde dezembro do ano passado. Nos últimos sete jogos, a equipe conquistou cinco vitórias e dois empates, alcançando a 11ª posição na tabela, com 29 pontos. Em caso de triunfo nesta quinta-feira, pode igualar o Manchester United na 9ª posição.

Entretanto, o Wolves enfrenta desfalques importantes para o confronto contra o United. O brasileiro João Gomes está suspenso, enquanto Hwang Hee-chan e Boubacar Traoré participam da Copa da Ásia e da Copa Africana de Nações, respectivamente. Além disso, Pablo Sarabia está listado como dúvida na equipe.

Por outro lado, o Manchester United atravessa uma temporada desafiadora, com problemas tanto dentro quanto fora de campo. Marcus Rashford, multado por sua ausência no treino devido a alegada doença, foi flagrado em uma festa na noite anterior, aumentando a expectativa de que o atacante não participe do jogo desta quinta-feira. Ele pode se juntar aos lesionados Mason Mount, Anthony Martial, Victor Lindelof e Tyrell Malacia como desfalques contra o Wolverhampton.

Mas, a boa notícia para o Manchester United é o retorno do goleiro Onana, após a eliminação de Camarões na Copa Africana de Nações.

Provável escalação do Manchester United

Onana; Dalot, Varane, Lisandro Martínez e Shaw; Mainoo e Casemiro; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund.

Técnico: Erik ten Hag.

Provável escalação do Wolves

​José Sá; Kilman, Dawson e Toti Gomes; Semedo, Lemina, Doyle e Doherty; Bellegarde, Pedro Neto e Matheus Cunha.



Técnico: Gary O'Neil.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United pela Premier League?

O jogo desta quinta-feira, às 17h15, entre Manchester United x Wolves terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Manchester United?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.