Fluminense x Bangu: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Carioca

O Fluminense e o Bangu se enfrentam nesta quinta-feira, 1º, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela 5º rodada do Campeonato Carioca.

O tricolor assume a liderança do campeonato, enquanto o alvirrubro se encontra na décima posição na tabela da Taça Guanabara.

Com um desempenho sólido, o Fluminense mantém sua invencibilidade na temporada de 2024, optando por utilizar seu time alternativo, ao passo que as peças-chave do elenco se preparam através dos treinamentos. Além disso, reforços como Gabriel Pires e Renato Augusto estrearam no último jogo, contribuindo para uma vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu.

Em contraste, o Bangu atravessa um momento oposto ao de seu adversário. A equipe ainda não conquistou vitórias no Cariocão, acumulando apenas um ponto e encontrando-se próxima da última colocação, ocupada pelo Audax-RJ. Apesar da fase desafiadora, o alvirrubro conseguiu um empate em 2 a 2 com o Vasco na última partida.

Provável escalação do Fluminense

Vitor Eudes; Justen, Luan Freitas, Antônio Carlos e Rafael Monteiro; Felipe Andrade, Gabriel Pires e Arthur (Renato Augusto); João Neto, Isaac e Lelê.

Técnico: Marcão.

Provável escalação do Bangu

​Gabriel Leite; Gabriel Saulo, Ricardo, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney, Adsson, Bruno Tatavitto e Clayton; Gabriel Canela e Anderson Lessa.

Técnico: França Junior.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense pelo Campeonato Carioca?

O jogo desta quinta-feira, às 21h30, entre Fluminense x Bangu terá transmissão ao vivo no Band, BandSports e Canal GOAT (Youtube).

Como assistir online o jogo do Fluminense?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT (Youtube).