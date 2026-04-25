Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo e horário

O Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao neste sábado, dia 25 de abril, às 16h (horário de Brasília), no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 e promete ser decisiva para os objetivos das duas equipes nesta reta final da temporada.

Atlético de Madrid mira vaga na Champions

Na 4ª colocação da tabela com 57 pontos, o Atlético luta para garantir presença na próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA. Sob o comando de Diego Simeone, os Colchoneros acumulam 17 vitórias, seis empates e nove derrotas. O desempenho recente mostra irregularidade: duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Na próxima semana, o time encara o Arsenal pela partida de ida da Champions League.

Athletic Bilbao busca recuperação

O Athletic Bilbao ocupa atualmente a 9ª posição com 41 pontos, fruto de 12 vitórias, cinco empates e 15 derrotas. A equipe basca tenta se afastar da parte inferior da tabela e chega ao confronto com retrospecto de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Onde assistir Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

Os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e também pelo streaming Disney+ (Star+).