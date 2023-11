Lebron sofre pior derrota na carreira em passeio do Philadelphia sobre os Lakers

Na mesma semana em que superou os 39 mil pontos marcados na NBA, Lebron James acabou batendo uma outra marca, mas negativa dessa vez. Na derrota sofrida com os Lakers para o Philadelphia 76ers na noite desta segunda-feira, o astro perdeu uma partida com a maior desvantagem em toda a sua carreira: foram 44 pontos a menos que o adversário, na derrota por 138 a 94.

Parte da derrota passou pelas mãos do próprio Lebron, que anotou “apenas” 18 pontos e deu cinco assistências, sem pegar um rebote sequer. Mesmo assim, ele ainda foi o maior pontuador dos Lakers, que também contaram com noite apagada de Anthony Davis: 17 pontos, 11 rebotes e duas assistências.

Do outro lado, coube ao time da Filadélfia aproveitar a noite ruim do adversário. A estrela Joel Embiid marcou um triplo-duplo, com 30 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Mas o maior pontuador da noite foi Tyrese Maxey, com 31 pontos (além de três rebotes e oito assistências).

Com a derrota, os Lakers se mantêm apenas na oitava posição da Conferência Oeste (zona de classificação para o play-in), com dez vitórias e oito derrotas. Já o Philadelphia é quarto na Conferência Leste, com 12 vitórias e cinco derrotas

Na quarta pior derrota dos Lakers da história, LeBron termina sem um rebote pela primeira vez desde 2010

Com 10 vitórias, 8 derrotas e apenas o oitavo lugar na Conferência Oeste, a temporada regular dos Lakers começou de maneira conturbada. Na última segunda-feira, a franquia sofreu sua quarta maior derrota da história, por uma diferença de 44 pontos. Em casa, o Philadelphia 76ers não diminuiu o ritmo e terminou com um placar de 138 a 94.

Foi também a primeira partida em 18 anos em que LeBron James não somou nenhum rebote — ofensivo ou defensivo. Assim, ele colocou fim a uma sequência de 1.097 jogos, iniciada em 2010, em que somou pelo menos um ponto no fundamento. Após a partida, ele desabafou sobre o desempenho da franquia:

— Não posso falar pelos outros, mas não gostei nada disso. É simples, nos mataram nas bolas simples. Precisamos mudar muita coisa e jogar melhor — analisou.

Enquanto os Lakers acertaram apenas 7 das 22 bolas de três, os Sixers conseguiram cravar 22 de 46 — só aí, já há uma diferença de 45 pontos. Quem brilhou na partida foi Joel Embiid, eleito o MVP da última temporada, que somou 30 pontos e anotou um triplo-duplo, com 11 rebotes e 11 assistências