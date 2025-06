LeBron James continuará nos Lakers para sua 23ª temporada na NBA, diz imprensa dos EUA

LeBron James, grande ícone da NBA aos 40 anos, exerceu sua opção de contrato para permanecer por mais uma temporada no Los Angeles Lakers, em troca de 52,6 milhões de dólares, segundo reportagens divulgadas neste domingo pela imprensa americana.

‘King James’, líder da franquia angelina desde 2018, também tinha a possibilidade de se tornar agente livre e negociar com outras equipes ou mesmo anunciar sua aposentadoria.

No entanto, o maior pontuador da história da NBA optou por seguir nas quadras para a sua 23ª temporada, conforme confirmaram reportagens de veículos como ESPN e The Athletic.

Como tem feito nos últimos anos, LeBron não revelou seus planos após o fim da última campanha com os Lakers, encerrada com a eliminação na primeira rodada dos playoffs diante do Minnesota Timberwolves.

Rich Paul, agente do ala, declarou à ESPN que a intenção de James é continuar lutando por títulos, mesmo com os Lakers já pensando no futuro ao redor de sua nova estrela, Luka Doncic.

“LeBron quer competir por um campeonato”, disse Paul à emissora. “Ele sabe que os Lakers estão construindo para o futuro. Ele entende isso, mas valoriza uma oportunidade realista de conquistar tudo.”

“Entendemos como é difícil vencer agora enquanto se planeja o futuro. Queremos avaliar o que é melhor para LeBron nesta fase da vida e da carreira”, explicou o agente. “Ele quer que cada temporada restante realmente valha a pena, e os Lakers entendem isso, o apoiam e querem o melhor para ele.”

Na temporada passada, LeBron teve médias de 24,4 pontos, 7,8 rebotes e 8,2 assistências por jogo — um desempenho excepcional considerando o estágio avançado de sua carreira —, mas novamente ficou longe de brigar por seu quinto anel de campeão, mesmo com o reforço inesperado de Luka Doncic na janela de transferências de fevereiro.