Com Espanha x Arábia Saudita, CazéTV bate 34 milhões de inscritos no YouTube

A CazéTV ultrapassou a marca de 34 milhões de inscritos no YouTube neste domingo, 21, durante a transmissão da partida entre Espanha e Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O salto consolida o canal de Casimiro Miguel, em parceria com a produtora Live Mode, como o maior fenômeno de audiência digital do torneio no Brasil.

O crescimento é expressivo mesmo em um canal que já era gigante antes da bola rolar.

Segundo dados da plataforma Social Blade, a CazéTV tinha 28,5 milhões de inscritos em 11 de junho, quando a Copa começou. Em dez dias, o número passou de 32,3 milhões em 17 de junho para mais de 33 milhões durante a transmissão de Brasil x Haiti, em 19 de junho, até chegar aos 34 milhões neste domingo.

Marca batida fora dos jogos do Brasil

Até aqui, o crescimento mais acelerado da CazéTV havia acompanhado de perto o calendário da Seleção Brasileira.

Segundo a Social Blade, o canal ganhou cerca de 3,8 milhões de inscritos só na primeira semana de torneio, numa média de 600 mil pessoas por dia, com o pico justamente no dia da estreia do Brasil contra o Marrocos, em 13 de junho.

A marca de 34 milhões, no entanto, foi atingida em uma partida sem a presença da Seleção Brasileira em campo — sinal de que o interesse pelo canal já extrapola o desempenho do Brasil e se conecta ao torneio como um todo.

O jogo da Espanha e Arábia Saudita, com exibição exclusiva pela CazéTV, começou às 13h, no horário de Brasília, em Atlanta, num duelo decisivo para as pretensões espanholas de título depois do tropeço na estreia, com empate sem gols contra Cabo Verde.

Audiência segue batendo recordes mundiais

O crescimento de inscritos acompanha uma sequência de recordes de audiência simultânea da CazéTV no torneio.

A estreia do Brasil contra o Marrocos já havia estabelecido a maior audiência da história do YouTube para uma transmissão de futebol, com pico de 12,7 milhões de dispositivos conectados — superando o recorde geral da plataforma, antes detido pela transmissão da missão espacial indiana Chandrayaan-3, em 2023, com cerca de 8 milhões de espectadores.

O resultado contra o Haiti bateu essa marca outra vez, com pico de 16,2 milhões de espectadores simultâneos, crescimento de 28% em relação à estreia.

No mesmo período, a CazéTV chegou a um alcance de mais de 74 milhões de pessoas entre os dias 11 e 18 de junho, primeira semana completa do Mundial, segundo dados divulgados pelo próprio canal.

O maior negócio da TV brasileira está no YouTube

O salto de audiência também tem reflexo financeiro.

A CazéTV é hoje o único canal no Brasil com direito de transmitir todos os 104 jogos da Copa, à frente da Globo (55 partidas) e do SBT (32).

Segundo relatório do Itaú BBA, a plataforma e o YouTube comercializaram 11 cotas master de patrocínio para a Copa do Mundo por cerca de R$ 185 milhões cada — receita que se aproxima dos R$ 2 bilhões.

Para o banco, o crescimento da CazéTV simboliza uma mudança estrutural no mercado brasileiro de mídia esportiva, hoje avaliado em até R$ 12 bilhões em potencial de expansão, puxado pela migração de investimentos publicitários do televisivo tradicional para o digital — movimento que a Copa do Mundo de 2026 acelerou de forma inédita.