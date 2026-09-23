CEO do Grêmio pode ficar 270 dias afastado por chamar Botafogo de 'picareta'

O CEO do Grêmio, Alexandre Leitão, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por declarações feitas após a derrota do clube gaúcho para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

O dirigente foi denunciado com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode receber suspensão de até 270 dias, além de multa, em razão de uma publicação nas redes sociais na qual afirmou que o Grêmio foi "roubado" e classificou o adversário como um "time de picaretas".