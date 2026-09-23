CEO do Grêmio pode ficar 270 dias afastado por chamar Botafogo de 'picareta'

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Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19h08.
O CEO do Grêmio, Alexandre Leitão, será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por declarações feitas após a derrota do clube gaúcho para o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.
O dirigente foi denunciado com base em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode receber suspensão de até 270 dias, além de multa, em razão de uma publicação nas redes sociais na qual afirmou que o Grêmio foi "roubado" e classificou o adversário como um "time de picaretas".
Leitão responderá ao artigo 243-F, que prevê punição para quem ofende a honra de terceiros, com pena de suspensão entre 15 e 90 dias e multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil. Ele também foi enquadrado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso II, que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva e de desrespeito à equipe de arbitragem, infração cuja pena pode variar de 15 a 180 dias de suspensão. O julgamento está marcado para esta quinta-feira (24), na 6ª Comissão Disciplinar do STJD.
A manifestação ocorreu logo após a derrota por 3 a 2 para o Botafogo. Inconformado com a anulação de um gol de Carlos Vinícius nos minutos finais da partida, lance que poderia ter garantido o empate ao Grêmio, o dirigente usou as redes sociais para criticar a arbitragem e o clube carioca.
A reação do Botafogo veio por meio de uma nota oficial. O clube classificou as declarações como "absurdas", definiu Alexandre Leitão como um "profissional de baixo nível" e informou que levou o caso ao STJD. Na manifestação, o Alvinegro afirmou que o executivo gremista ultrapassou os limites de um simples desabafo após o resultado da partida.