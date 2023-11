Jogos de hoje, sexta-feira, 24; onde assistir e horários

O Corinthians contra Bahia pelo Brasileirão Série A e a disputa entre Brasil e Argentina pela Copa do Mundo Sub-17 são destaques do futebol desta quinta-feira, 23.

Brasil e Argentina se encontrarão às 09h no Estádio Internacional de Jakarta, na Indonésia, para disputar as quartas de final da Copa do Mundo Sub-17.

Durante a fase de grupos, o Brasil ficou em segundo lugar no Grupo C, com duas vitórias sobre Inglaterra e Nova Caledônia, mas enfrentou uma derrota contra a República Islâmica do Irã. Por outro lado, a Argentina liderou o Grupo D com dois triunfos contra Japão e Polônia, sofrendo apenas uma derrota diante de Senegal.

A Seleção Brasileira está determinada a buscar o quinto título na Copa do Mundo Sub-17, enquanto a Argentina aspira conquistar seu primeiro título mundial nesta categoria.

Nas oitavas de final, ambas as equipes enfrentaram adversários sul-americanos. O Brasil superou o Equador, enquanto os argentinos venceram a Venezuela.

No último confronto entre as equipes em 23 de abril deste ano, durante a fase final do Sul-Americano Sub-17, a seleção brasileira saiu vitoriosa sobre a Argentina com um placar de 3 a 2. Os gols foram marcados por Dudu, Riquelme e Da Mata, todos convocados para o Mundial. Essa vitória não apenas garantiu o título, mas também a vaga no campeonato para a equipe vencedora.

Brasileirão

Hoje, o futebol nacional também será sacudido pelo confronto entre Bahia e o Corinthians, que volta a campo após onze dias de pausa para a data Fifa.

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão recebe o rival, às 21h, na Neo Química Arena.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

21h - Corinthians x Bahia - Premiere

Copa do Mundo Sub-17

05h30 - Espanha x Alemanha - FIFA+ (App e site)

09h - Brasil x Argentina - Sportv e FIFA+ (App e site)

La Liga

17h - Alavés x Granada - Star+

Campeonato Francês

17h - PSG x Monaco - ESPN e Star+ - ESPN e Star+

Campeonato Saudita

12h - Al Ittifaq x Al Ittihad - canal GOAT (Youtube)

15h - Al Nassr x Aal Akhdoud - canal GOAT (Youtube) - canal GOAT (Youtube)

Campeonato Alemão

16h30 - Colônia x Bayern de Munique - canal GOAT (Youtube)

FIFA+