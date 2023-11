Al Nassr x Al Akhdoud: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Saudita

O Al Nassr e o Al Akhdoud se enfrentam nesta sexta-feira, 24, às 15h, no Estádio Universidade Rei Saud, na Arabia Saudita. A partida é válida pela 14º rodada do Campeonato Saudita.

O Al-Nassr, líder no quesito de melhor ataque na competição com 36 gols, mostrou uma notável habilidade em encontrar as redes na segunda metade das partidas. Em seus últimos 18 gols, 11 foram marcados nos últimos 45 minutos. A expectativa é que essa tendência se repita. Dessa forma, uma aposta promissora seria a de que o Al-Nassr marque mais de um gol no segundo tempo.

Na última partida, o Al-Nassr conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Al-Wehda, atuando como visitante. No mesmo contexto do Campeonato Saudita, o Al-Akhdood triunfou sobre o Al-Hazem por 2 a 1 em seus domínios.

Este será o primeiro confronto oficial entre as duas equipes.

Provável escalação do Al Nassr

Alaqidi; Al-Ghannam; Alamri, Al-Fatil e Alex Telles; Alnaji, Brozovic e Otávio; Anderson Talisca, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Luis Castro.

Provável escalação do Al Akhdoud

​Paulo Vítor; Zabdani, Alyami, Kverkvelia, Burca e Al-Muwallad; Collado, Pedroza, Tanase e Godwin; Léandre Tawamba.

Técnico: Martin Savala.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Nassr, com Cristiano Ronaldo pelo Campeonato Saudita?

O jogo desta sexta-feira, às 15h, entre Al x Nassr terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube).

Como assistir online o jogo do Al Nassr?

Você pode assistir a partida online pelo Canal GOAT (Youtube).

Qual é o próximo jogo do Al Nassr?