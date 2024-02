Jogos de hoje, segunda-feira, 26; onde assistir e horários

O confronto do Al-Hilal contra o Al-Ettifaq e do Al-Ittihad contra o Al-Wehda pelo Campeonato Saudita são os destaques do futebol desta segunda-feira.

O dia também conta com as partidas de Girona contra Rayo Vallecano pela La Liga e o confronto entre West Ham e Brentford pela Premier League. Além disso, há também jogos programados para o Campeonato Turco, Campeonato Italiano, 2º Divisão Espanhola, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Argentina.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

11h - Al-Ettifaq x Al-Hilal - Canal GOAT e Esporte na Band (Youtube)

14h - Al-Ittihad x Al-Wehda - Canal GOAT e BandSports

Campeonato Turco

14h - Galatasaray x Antalyaspor - Star+

Campeonato Italiano

14h30 - Roma x Torino - Star+

16h45 - Fiorentina x Lazio - ESPN e Star+

2º Divisão Espanhola

16h30 - Mirandés x Huesca - Star+

Copa da Inglaterra

16h45 - Coventry x Maidstone United - ESPN e Star+

La Liga

17h - Girona x Rayo Vallecano - Star+

Premier League

17h - West Ham x Brentford - Star+

Campeonato Português

17h15 - Boavista x Braga - Star+

Copa da Liga Argentina

19h - Defensa y Justicia x Deportivo Riestra - Star+

21h30 - Velez Sarsfield x Tigre - Star+

Onde irá transmitir o jogo do Al-Ittihad, hoje ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 14h entre Al-Ittihad x Al-Wehda terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube) e BandSports.

Que horas é o jogo do Al-Hilal hoje?

O jogo desta segunda-feira às 11h entre Al-Ettifaq x Al-Hilal terá transmissão ao vivo na Canal GOAT e Esporte na Band (Youtube).

Qual canal irá passar o jogo do Brentford pelo Campeonato Carioca

O jogo West Ham x Brentford terá transmissão ao vivo na Star+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

