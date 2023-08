Neymar no Al-Hilal: por que os times árabes têm tantos "Al" em seus nomes

O jogador Neymar Jr, atual camisa 10 do Paris Saint-German (PSG), confirmou nesta semana o fechamento do contrato com o time Al-Hilal, da Arábia Saudita, para os próximos dois anos.

Com essa decisão, o brasileira deixa o futebol europeu 10 anos depois de sua chegada ao time espanhol Barcelona.

De qualquer forma, a novidade leva os fãs de futebol a direcionarem suas atenções não apenas ao futuro de Neymar, mas também ao cenário do esporte no Oriente Médio, especialmente entre os times da Arábia Saudita, diante de tantas contratações de outros craques, como Benzema e Mané.

Entre as principais curiosidades, destaca-se a constante presença do prefixo "Al" no nome de vários times sauditas. Além do Al-Hilal, outros importantes clubes como: Al Nassr, Al Ittihad, Al-Raed, Al-Ettifaq, Al-Hazm e Al Ahli. Por outro lado, somente duas equipes não apresentam o prefixo "Al", que são Damac e Abha.

Por que tantos times árabes tem "Al" das equipes árabes?

A razão para os "Al" é que o prefixo funciona como um artigo invariável, que corresponde aos artigos definidos 'o', 'a', 'os' e 'as' na língua portuguesa. Semelhante também ao "the", no inglês e "el", no espanhol, por exemplo.

Em relação aos times mais famosos da Arábia Saudita, Al Ahly significa "o Nacional" e Al Hilal, "a Lua Crescente".

Na cultura do país, o uso de "Al" também serve para engrandecer um nome. No caso do futebol, essa prática torna-se ainda mais especial para destacar o clube como marca e representante da modalidade esportiva, de modo que não seja comparada aos times de menor expressão.

O "al" também é bastante comum em nomes próprios, sempre antes do sobrenome. Isso acontece pelo mesmo motivo que os nomes dados aos clubes de futebol, para enaltecer o nome da família. A tradição é mais comum na Arábia Saudita do que em outros países vizinhos, mas o prefixo não é usado antes do primeiro nome.