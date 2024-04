Jogos de hoje, segunda-feira, 22, onde assistir ao vivo e horários

Os jogo do Corinthians contra Ferroviária, e Grêmio contra o RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Feminino são os destaques do futebol desta segunda-feira, 22.

A programação do dia também inclui as partidas do EFL Championship, Copa da Ásia Sub-23, Campeonato Italiano, Campeonato Português, e Campeonato Brasileiro Série B e Série C, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Ásia Sub-23

10h - Japão sub-23 x Coreia do Sul sub-23 - Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Roma x Bologna - ESPN e Star+

15h45 - Milan x Inter de Milão - ESPN e Star+

Campeonato Turco

14h - Sivasspor x Fenerbahçe - Star+

Campeonato Espanhol 2º Divisão

15h30 - Cartagena x Real Oviedo - Star+

La Liga

16h - Sevilla x Mallorca - ESPN e Star+

EFL Championship

16h - Middlesbrough x Leeds United - ESPN e Star+

Campeonato Portugês

16h15 - SC Farense x Benfica - ESPN e Star+

Brasileiro Feminino

17h - RB Bragantino (F) x Grêmio (F) - Canal GOAT

19h - Corinthians (F) x Ferroviária (F) - Sportv

Brasileiro Série B

21h - Vila Nova x Guarani - Premiere

Brasileiro Série C

20h - Confiança x Londrina

20h - Ferroviária x ABC

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians ; veja horário

O jogo Corinthians (F) x Ferroviária (F) terá transmissão ao vivo na Sportv e Globoplay, às 19h.

Que horas é o jogo do Grêmio ?

O jogo RB Bragantino (F) x Grêmio (F) terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube), às 17h.

Qual canal irá passar o jogo do Inter de Milão pelo Campeonato Italiano

O jogo Milan x Inter de Milão terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+, às 15h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 22.

SBT

Nenhum jogo vai passar nesta segunda-feira, 22.

Record

Nenhum jogo vai passar nesta segunda-feira, 22.

Band

Nenhum jogo vai passar nesta segunda-feira, 22.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

Sportv

Premiere

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

Globoplay

Canal GOAT (Youtube)