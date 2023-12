Jogos de hoje, sábado, 9; onde assistir e horários

Rodada da Premier League, La Liga, Campeonato italiano e demais competições europeias são os destaques deste sábado de futebol.

Pela Premier League, Arsenal, Liverpool e Manchester United entram em campo pela competição. Os Gunners, na liderança da liga, encara o Aston Villa no Villa Park. O Liverpool enfrenta o Crystal Palace em Londres, e Manchester United o Bournemouth no Old Trafford.

Na Espanha, o Real Madrid de Bellingham e Rodrygo enfrenta o Betis em Sevilla. Os Merengues estão na liderança da competição com 38 pontos.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Jogos da Premier League hoje

09h30 - Crystal Palace x Liverpool - Star+

12h - Brighton x Burnley - Star+

12h - Manchester United x Bournemouth - ESPN e Star+

12h - Sheffield United x Brentford - Star+

12h - Wolves x Nottingham Forest - Star+

14h30 - Aston Villa x Arsenal - ESPN e Star+

Jogos da La Liga hoje

10h - Alavés x Las Palmas - Star+

12h15 - Real Betis x Real Madrid - Star+

- Star+ 14h30 - Villarreal x Real Sociedad - ESPN 2 e Star+

17h - Mallorca x Sevilla - ESPN 3 e Star+

Jogos do Campeonato Italiano hoje

11h - Hellas Verona x Lazio - ESPN 3 e Star+

14h - Atalanta x Milan - Star+

16h45 - Internazionale x Udinese - ESPN e Star+

Jogos do Campeonato Alemão hoje

11h30 - Frankfurt x Bayern de Munique - OneFootball (App)

11h30 - Union Berlin x Borussia M'gladbach - Canal GOAT (Youtube) e OneFootball (App)

14h30 - Borussia Dortmund x RB Leipzig - OneFootball (App)

Jogos do Campeonato Francês hoje

13h - Rennes x Monaco - Star+

17h - PSG x Nantes - Star+

Jogos do Campeonato Português hoje

15h - Vitória SC x Sporting - Star+

17h30 - Porto x Casa Pia - ESPN 2 e Star+

Jogos do Campeonato Holandês hoje

14h45 - Ajax x Sparta - Star+

Jogos do Campeonato Argentino

18h - Godoy Cruz x Platense - Star+

22h - River Plate x Rosario Central - Star+

MLS

18h - Columbus Crew x Los Angeles FC - AppleTV+

Campeonato Turco

13h - Besiktas x Fenerbahçe - Star+

AppleTV+