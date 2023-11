Jogos de hoje, quinta-feira, 23; onde assistir e horários

O Flamengo contra RB Bragantino e o Botafogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão Série A são destaques do futebol desta quinta-feira, 23.

Válida pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro, a partida entre o Flu contra o time paulista promete ser intensa devido à disputa pelo título.

O clube liderado por Tite está em uma sequência de dois triunfos e um empate nos últimos três jogos, o que fortaleceu consideravelmente sua posição na luta pelo título do campeonato. Enquanto isso, o Bragantino enfrenta uma sequência sem vitórias de duas partidas, mas continua a apenas três pontos do líder Palmeiras. Uma vitória colocaria a equipe na posição de vice-líder, ficando atrás do Alviverde somente no critério de número de vitórias.

Já o Bragantino tem tido vantagem nos confrontos contra o Flamengo no Brasileirão. Em 18 partidas, a equipe de Bragança Paulista saiu vitoriosa em 7 ocasiões, registrando 6 empates, enquanto o Rubro-Negro triunfou em 5 confrontos. Além disso, o Massa Bruta assinalou 25 gols, enquanto o time carioca marcou 19.

O dia também terá o confronto entre o Botafogo e o Fortaleza pelo mesmo título. Fora do Brasil, haverá também a Copa Argentina, que conta com jogo entre Defensa y Justicia e San Lorenzo.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

Copa Argentina (semifinal)

21h10 - Defensa y Justicia x San Lorenzo - Canal GOAT (Youtube)

Onde irá transmitir o jogo do Flamengo, hoje ; veja horário

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Flamengo x RB Bragatino terá transmissão ao vivo na Premiere.

Que horas é o jogo do Botafogo hoje?

O jogo desta quinta-feira às 19h entre Botafogo x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do Defensa y Justicia, na semifinal da Copa Argentina?

O jogo Defensa y Justicia x San Lorenzo terá transmissão ao vivo no canal GOAT (Youtube), às 21h10.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar no Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

19h - Fortaleza x Botafogo - Brasileirão Série A

21h30 - Flamengo x RB Bragantino - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Canal GOAT (YouTube)