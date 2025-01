Jogos de hoje, quinta-feira, 30, onde assistir ao vivo e horários

Os duelos do Flamengo contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca e do Equador contra o Brasil pelo Sul-Americano Sub-20 são os destaques do futebol desta quinta-feira.

A programação do dia também inclui partidas da Europa League, Campeonato Mineiro, Campeonato Argentino e muito mais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

14h – Al Raed x Al Nassr – BandSports e Canal GOAT

Campeonato Carioca

16h – Nova Iguaçu x Bangu – Canal GOAT

Europa League

17h – Steaua Bucareste x Manchester United – CazéTV

Campeonato Mineiro

19h – Itabirito x Cruzeiro – Premiere

Campeonato Argentino (Apertura)

19h15 – Racing x Belgrano – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Pernambucano

20h – Náutico x Maguary – Canal GOAT

Campeonato Paranaense

20h – Coritiba x Andraus – NSports e TV Coxa Prime

Campeonato Mato-Grossense

20h – União-MT x Operário VG – Nosso Futebol

Sul-Americano Sub-20

20h30 – Equador x Brasil – Sportv

Campeonato Cearense

20h30 – Fortaleza x Maracanã – Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo; veja horário

O jogo Flamengo x Sampaio Corrêa terá transmissão ao vivo na Band, Canal GOAT e Premiere, às 21h30.

Que horas é o jogo do Brasil no Sul-Americano Sub-20?

O jogo Equador x Brasil terá transmissão ao vivo no Sportv, às 20h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo será transmitido na Globo nesta quarta-feira.

SBT

Nenhum jogo será transmitido no SBT nesta quarta-feira.

Record

Nenhum jogo será transmitido na Record nesta quarta-feira.

Band

17h – Roma x Eintracht Frankfurt – Europa League

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h30 – Equador x Brasil – Sul-Americano Sub-20

ESPN 4

19h15 – Racing x Belgrano – Campeonato Argentino (Apertura)

Premiere

19h – Itabirito x Cruzeiro – Campeonato Mineiro

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

17h – Steaua Bucareste x Manchester United – Europa League

Disney+

19h15 – Racing x Belgrano – Campeonato Argentino (Apertura)

Globoplay

19h – Itabirito x Cruzeiro – Campeonato Mineiro (via Premiere)

