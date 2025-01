Al Raed x Al Nassr: onde assistir e horário pelo Campeonato Saudita Partida entre Al Raed e Al Nassr é válida pelo Campeonato Saudita

OSAKA, JAPAN - JULY 25: Cristiano Ronaldo of Al-Nassr during the pre-season friendly match between Paris Saint-Germain and Al-Nassr at Yanmar Stadium Nagai on July 25, 2023 in Osaka, Japan. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)