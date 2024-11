Jogos de hoje, domingo, 24 de novembro: onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Corinthians e Vasco e Sport e Santos são os destaques do futebol deste domingo, 24. A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Brasileiro, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

11h - Corinthians x Vasco - TV Globo e Premiere

16h - Sport x Santos - Premiere

Premier League

13h30 - Manchester United x Chelsea - ESPN e Star+

16h - Liverpool x Arsenal - ESPN e Star+

La Liga

12h - Real Madrid x Sevilla - ESPN e Star+

14h15 - Barcelona x Atlético de Madrid - ESPN e Star+

Serie A

11h - Juventus x Inter de Milão - ESPN e Star+

14h45 - Milan x Napoli - ESPN e Star+

Bundesliga

11h30 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund - ESPN e Star+

Ligue 1

13h - Paris Saint-Germain x Lyon - ESPN e Star+

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.