Jogos de hoje, domingo, 2, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Palmeiras contra o Criciuma e Flamengo contra Vasco pelo Campeonato Brasileiro são os destaques do futebol deste domingo, 2.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série B, Brasileirão Série D, Campeonato Uruguaio, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Uruguaio

10h - River Plate-URU x Racing-URU - Star+

17h30 - Defensor Sporting x Miramar Misiones - Star+

La Liga

11h15 - Andorra x Racing Ferrol - Star+

11h15 - Huesca x Levante - Star+

13h30 - Eibar x Real Oviedo - Star+

13h30 - Tenerife x Real Valladolid - Star+

13h30 - Mirandés x Amorebieta - Star+

13h30 - Espanyol x Cartagena - Star+

13h30 - Villarreal B x Racing Santander - Star+

13h30 - Eldense x Sporting Gijón - Star+

Campeonato Francês

12h - Metz x Saint-Étiene - Star+

Campeonato Italiano

13h - Atalanta x Fiorentina - Star+

Campeonato Argentino

14h30 - Platense x Boca Juniors - ESPN e Star+

20h15 - River Plate x Tigr - ESPN e Star+

Brasileirão Série D

15h - Real Brasília x Anápolis

15h30 - Real Noroeste x Audax-RJ

16h - Cascavel x Novo Hamburgo

16h - Sousa x Atlético-CE

16h - Fluminense-PI x Moto Club

16h - Sergipe x CSE

16h - Costa Rica-MS x Santo André

16h - tabuna x Nova Iguaçu

Carioca A2

15h - Resende x Cabofriense - Bandsports

Brasileirão

16h - Atlético-MG x Bahia - Globo e Premiere

16h - Vasco x Flamengo - Globo e Premiere

16h - Criciúma x Palmeiras - Globo e Premiere

18h30 - São Paulo x Cruzeiro - Sportv e Premiere

18h30 - Fortaleza x Athletico-PR - Premiere

Brasileirão Série B

16h - Ponte Preta x CRB - Canal GOAT (Youtube) e Premiere

16h - Chapecoense x Vila Nova - Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Brasileirão Série C

16h30 - São Bernardo x Ypiranga - DAZN

16h30 - Caxias x Figueirense - DAZN

19h - ABC x Floresta - DAZN

Campeonato Equatoriano

17h - Universidad Católica-EQU x Macara - Star+

20h - Mushuc Runa x Barcelona-EQU - Star+

20h - Deportivo Cuenca x LDU - Star+

20h - Independiente del Valle x Orense - Star+

Campeonato Venezuelano

18h - Carabobo x Metropolitanos - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras ; veja horário

O jogo Criciúma x Palmeiras terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere, às 16h.

Que horas é o jogo do Atlético-MG ?

O jogo Atlético-MG x Bahia terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere, às 16h.

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo pelo Brasileirão

O jogo Vasco x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo, Globoplay e Premiere, às 16h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo, 2.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste domingo, 2.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo, 2.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

18h30 - São Paulo x Cruzeiro - Brasileirão

Premiere

ESPN

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

Globoplay

Canal GOAT (Youtube)

DAZN