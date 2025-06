Jogos de hoje, domingo, 15 de junho, onde assistir ao vivo e horários

O futebol deste domingo, 15, promete grandes emoções com destaque para o Mundial de Clubes, que contará com as estreias de PSG, Palmeiras e Botafogo. Outro confronto importante é entre Internacional (F) e Corinthians (F) pelo Brasileirão Feminino.

A agenda do dia ainda inclui partidas dos campeonatos Peruano, Colombiano, Brasileirão Série B, Série C e Eurocopa Sub-21.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Paulistão Sub-20

10h - Palmeiras Sub-20 x Portuguesa Sub-20 - Canal Paulistão (YouTube)

Mundial de Clubes

13h - Bayern de Munique x Auckland City - DAZN, CazéTV e Sportv

16h - PSG x Atlético de Madrid - DAZN, Globo, CazéTV e Sportv

19h - Palmeiras x Porto - DAZN, Globo, CazéTV e Sportv

23h - Botafogo x Seattle Sounders - DAZN, Globo, CazéTV e Sportv

Eurocopa Sub-21

13h - Inglaterra Sub-21 x Eslovênia Sub-21 - UEFA.tv

13h - Finlândia Sub-21 x Ucrânia Sub-21 - UEFA.tv

16h - Holanda Sub-21 x Dinamarca Sub-21 - UEFA.tv

16h - República Tcheca Sub-21 x Dinamarca Sub-21 - UEFA.tv

Campeonato Peruano

13h - Sporting Cristal x Deportivo Garcilaso - Fanatiz

17h - Ayacucho x Universitário - Fanatiz

19h30 - Binacional x Alianza Universidad - Fanatiz

Campeonato Colombiano

20h15 - Independiente Medellín x Tolima - Fanatiz

22h20 - Junior Barranquilla x América de Cali - Fanatiz

Segunda Divisão Espanhola - Playoffs

14h - Mirandés x Real Oviedo - ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

15h - River Plate-URU x Peñarol - Disney+

Brasileirão Série D

15h30 - Capital-DF x Goianésia - TV CapitalDF (YouTube)

Brasileirão Série B

16h - Atlético-GO x Coritiba - Disney+

16h - Novorizontino x Cuiabá - ESPN e Disney+

20h30 - Criciúma x Amazonas - Disney+

Brasileirão Série C

16h30 - Brusque x Tombense - Nosso Futebol+

16h30 - Londrina x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol+

19h - Guarani x Itabaiana - DAZN e Nosso Futebol+

19h - Ypiranga x Confiança - Nosso Futebol (PPV e YouTube)

Brasileirão Feminino

18h - Internacional (F) x Corinthians (F) - Sportv 3

Copa Ouro da Concacaf

19h - Estados Unidos x Trinidad e Tobago - ESPN 4 e Disney+

21h15 - Haiti x Arábia Saudita - Disney+

00h - Costa Rica x Suriname - Disney+

