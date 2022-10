Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 17; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do Brasileirão Série A, do Sub-20 da Copa do Brasil e da Taça Libertadores feminina marcam está segunda de futebol.

No Brasileirão Série A, o Santos irá enfrentar o Red Bull Bragantino na parte da noite, enquanto na La Liga, o Villarreal joga contra o Osasuna, finalizando a nona rodada do campeonato.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

20h00 - Red Bull Bragantino x Santos - SporTV e Premiere

Campeonato Espanhol

16h00 - Villarreal x Osasuna - ESPN 2 e Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Sampdoria x Roma - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h45 - Lecce x Fiorentina - ESPN 4 e Star+

Copa do Brasil Sub-20

15h00 - Flamengo x Fluminense-PI - Sem transmissão ao vivo.

Copa Libertadores Feminina

17h00 - Universidad de Chile x Libertad Limpeño - Facebook Watch e Pluto TV

- Facebook Watch e Pluto TV 17h00 - Deportivo Lara x America de Cali - Facebook Watch e Pluto TV

- Facebook Watch e Pluto TV 19h15 - Independiente del Valle x Palmeiras - SporTV 3, Facebook Watch e Pluto TV

- SporTV 3, Facebook Watch e Pluto TV 19h15 - Alianza Lima x Santiago Morning - Facebook Watch e Pluto TV

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Santos; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 20h30 entre Vila Nova x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Premiere e na SporTV.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Villarreal ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 16h entre Villarreal x Osasuna terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e Star+.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Sub-20 do Flamengo ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 15h entre Flamengo x Fluminense-P e não contará transmissão ao vivo.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Independiente del Valle feminino ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 19h15 entre Independiente del Valle x Palmeiras terá transmissão ao vivo no SporTV 3, Facebook Watch e Pluto TV.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar na SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Band

Nenhum jogo irá passar no Band nesta segunda-feira.

Premiere

20h00 - Red Bull Bragantino x Santos

SporTV

20h00 - Red Bull Bragantino x Santos

19h15 - Independiente del Valle x Palmeiras

TNT

Nenhum jogo irá passar na TNT nesta segunda-feira.

Star+

16h00 - Villarreal x Osasuna

13h30 - Sampdoria x Roma

15h45 - Lecce x Fiorentina

ESPN

16h00 - Villarreal x Osasuna - ESPN 2

- ESPN 2 13h30 - Sampdoria x Roma - ESPN 4

- ESPN 4 15h45 - Lecce x Fiorentina - ESPN 4

Facebook Watch

17h00 - Universidad de Chile x Libertad Limpeño

17h00 - Deportivo Lara x America de Cali

19h15 - Independiente del Valle x Palmeiras

19h15 - Alianza Lima x Santiago Morning

Leia também: