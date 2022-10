Conheça as camisas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2022

A Seleção Brasileira ganhou novos uniformes para disputar a Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar. E a inspiração para a coleção “Garra Brasileira veio do pantanal – além, claro, da própria onça-pintada – para estampas e detalhes das camisas. E, ainda que tenham sido apresentadas no começo de agosto, as peças estão à venda somente nas versões “Torcedor Pro”, que custam 349 reais.

De acordo com a Nike (que fornece o uniforme para o Brasil), as camisas dos atletas têm tecnologias capazes de ventilar e esfriar diferentemente cada parte do corpo, desenvolvidas com base no “mapa de suor e calor”. Outra novidade é que as peças foram feitas de poliéster 100% reciclado de garrafas, enquanto o desenho teve protótipos digitais para reduzir em até 75% as amostras.

Enquanto a camisa I – apelidada “Amarelinha” – ganhou tom “Amarelo Dinâmico” com desenho em relevo das pintas (rosetas) da onça-pintada, o segundo uniforme deixou ainda mais clara a inspiração com estampa do felino em destaque nas mangas. Outro detalhe é que as duas combinaram as cores predominantes da bandeira nacional no logotipo, além da gola e da barra da manga.

No acabamento dos uniformes ainda há easter eggs, como o grafismo na parte interna da nuca com a frase “Garra Brasileira” e uma bandeira estilizada no botão da gola da “Amarelinha”. Por enquanto, a camisa preta para goleiro, que manteve referências à onça-pintada em relevo, foi mostrada apenas no material publicitário divulgado pela Nike, mas ainda não há previsão para venda.

VEJA TAMBÉM

Saiba quais países são os maiores campeões da Copa do Mundo

Lembra quem ganhou a última Copa do Mundo? Veja todos os campeões desde 1930