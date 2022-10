Quem é Kvaratskhelia, sensação da Liga dos Campeões que já foi comparado a Maradona no Napoli

O Napoli está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, venceu o Ajax por 4 a 2, dentro da Itália, com gol de Khvicha Kvaratskhelia. Dificilmente você conseguirá pronunciar o nome do atleta georgiano de 21 anos, mas precisa saber de que se trata da principal sensação do futebol europeu até este momento na temporada.

Kvaratskhelia tem 12 gols e sete assistências em 19 partidas. Média de uma participação para gol por jogo até aqui. Ajuda a explicar a boa campanha do Napoli na Liga dos Campeões e no Campeonato Italiano. Mas o que é pouco falado é como o georgiano vem suprindo com eficiência a saída de um ídolo recente do clube.

Kvaratskhelia jogava no Rubin Kazan, da Rússia, quando o Napoli perdeu Lorenzo Insigne para o futebol dos Estados Unidos. Sem seu ídolo, o georgiano foi o escolhido como substituto. Mas a passagem apagada pelo futebol russo não trazia muita confiança. O Napoli apostou e colhe os frutos.

Pelos bons números, Kvaratskhelia já é chamado de 'Kvaradona' entre os torcedores de Nápoles. Apelido carinhoso em referência ao argentino Diego Maradona, que é tratado como um Rei na cidade. Foram 10 milhões de euros, equivalentes a 52 milhões de reais, investidos na sua contratação.

— Claro, eu adorei o apelido. Não chego perto do Maradona, mas farei tudo o que puder para me tornar um grande ídolo do clube — disse Kvaratskhelia.

Subida meteórica

A trajetória de 'Kvara' é meteórica. Ele é filho de um ex-jogador de carreira não muito expressiva. Estreou com 16 anos na Geórgia e, aos 18, já estava atuando na seleção principal de seu país. Muito por conta da pouca expressão de seu país no cenário internacional. Uma joia local, mas que nunca foi muito levada a sério.

Se destacou nas ligas locais e se transferiu para o Lokomotiv Moscou. Sem brilho, foi para o Rubin Kazan, onde ganhou destaque. O baixo valor de transferência para o Napoli é justificado pela guerra com a Ucrânia, que jogou a cotação para baixo. Agora ele já é observado por diversos clubes para a próxima janela de transferência.

