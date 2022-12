Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, quarta-feira, 14; onde assistir e horários

Segunda partida das semifinais da Copa do Mundo marca esta quarta-feira de futebol. A Copa do Mundo no Catar está em seu penúltimo jogo, entre França, campeã da última edição, e o Marroco.

A seleção vitoriosa enfrentará a Argentina na final do Mundial, que acontece neste domingo, 18. A França busca a segunda vitória consecutiva e o seu tricampeonato, enquanto o Marrocos disputa pela chance de levantar a taça pela primeira vez.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

16h - França x Marrocos- Globo, SporTV, SporTV 2, GloboPlay, Fifa+, CazéTV (YouTube), Casimito (Twitch)

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Que horas começa e onde assistir o jogo da França hoje

Que horas começa e onde assistir o jogo do Marrocos hoje

