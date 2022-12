Memes da classificação da Argentina na final da Copa do Mundo viralizam; veja os melhores

A Argentina voltou a fazer história neste sábado, 10, ao eliminar a Croácia na semifinal e se classificar para a final da Copa do Mundo do Catar 2022.

A seleção argentina marcou um placar de 3 a 0 contra a Croácia, com um gol de Messi e os outros dois de Julián Álvarez. Agora, classificada para a final, a Argentina disputará a Taça Jules Rimet com o vencedor entre França e Marrocos, no dia 18 de dezembro.



A internet foi a loucura com o resultado do jogo. Veja aqui alguns dos memes da vitória da Argentina:

Eu torcendo pra Croácia hoje estou exatamente assim pic.twitter.com/XGSyfi5GBo — Edison Santiago (@edisonlsm) December 13, 2022

Como o Brasil conseguiu ser eliminado pela Croácia que tá passando um vexame desses? pic.twitter.com/q9BC9KFlEv — Cutia Dorminhoca (@CutiaDorminhoca) December 13, 2022

Hoy juega Argentina y es Martes 13. Fuera malas vibras pic.twitter.com/JoIYAmDKcY — PEPE (@soyunargento) December 13, 2022

Simplesmente Ronaldinho Gaúcho presente no jogo da Argentina e aplaudindo a grande atuação de Lionel Messi nas semifinais da Copa do Mundo do Catar. Carregou aí? pic.twitter.com/33tEzwDeT5 — Sincerão (@oficialsincerao) December 13, 2022

*Croácia leva 2 gols da Argentina em 5 minutos* Brasileiros de todas idades: pic.twitter.com/VXCMtaRRKn — PES MIL GRAU (@Pesgrau) December 13, 2022

si ganan argentina y marruecos sería la primera final sin europeos en 72 años pic.twitter.com/Bnjgv30Roc — pepe (@pepel0tudo) December 10, 2022

croácia contra o brasil /// croácia contra a argentina pic.twitter.com/GGhYh89VsF — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) December 13, 2022

