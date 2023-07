Holanda x Portugal hoje: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina 2023

Holanda e Portugal se enfrentam neste domingo, 22, às 04h30, no Forsyt Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia. A partida é válida pela fase de grupos da Copa do Mundo Feminina 2023.

As holandesas, atuais vice-campeãs da Copa do Mundo, chegam à partida com sede para uma boa abertura no campeonato. Ainda que tenham o desfalque de Vivianne Miedema, do Arsenal, afastada desde dezembro por lesões no joelho, as meninas vão em busca do título que ficou ficou em falta em 2019. Para substituir Miedema, a responsabilidade cai nos ombros de Lieke Martens, atacante reconhecida como a melhor do mundo em 2017.

A seleção de Portugal, por outro lado, deve botar em campo todos os esforços feitos durante os campeonatos nacionais. As portuguesas não são particularmente conhecidas pelos bons resultados nos últimos mundiais, mas devem chegar à partida em ritmo de recuperação.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Holanda x Portugal da Copa do Mundo Feminina 2023 hoje?

O jogo deste domingo, 22, às 04h30, entre Holanda e Portugal terá transmissão ao vivo no YouTube, pelo CazéTV, e no Fifa+.

Como assistir o jogo Holanda x Portugal online?

Quais são os próximos jogos da Holanda?

26/07 – 22h – Estados Unidos x Holanda

01/08 – 4h – Vietnã x Holanda

Quais são os próximos jogos de Portugal?