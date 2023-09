Goiás é pioneiro no Brasil a contar com tecnologia que em breve pode estar no Maracanã

Na noite desta quarta-feira (20), às 19h, Goiás e Flamengo se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palco do duelo, o Estádio Hailé Pinheiro foi pioneiro no Brasil a contar com uma tecnologia que, em breve, pode estar presente também no Maracanã. Trata-se do reconhecimento facial para o acesso dos torcedores, que já acontece na casa do time esmeraldino desde outubro de 2022.

Recentemente, após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta entre Vasco e o Ministério Público do Rio de Janeiro, foi exigida a implementação do reconhecimento facial em São Januário. Com a ajuda da Imply, empresa líder nesse campo de atuação, a equipe carioca informou que já iniciará os testes para a instalação do novo aparato.

Além da casa vascaína, há uma expectativa de que o MPRJ amplie a necessidade do reconhecimento facial em outras praças esportivas do estado, como Maracanã e Nilton Santos.

Mas, em termos práticos, quanto que essa novidade beneficiaria a torcida e os clubes? Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, dá o seu depoimento. “O Goiás decidiu investir na tecnologia do reconhecimento facial por entender que é algo positivo, que já tem nos ajudado muito, trazendo cada vez mais torcedor para os jogos. Observamos que a família se sente mais segura e tranquila para frequentar as praças esportivas e é isso que queremos disponibilizar. Prezamos muito pelo conforto e pela segurança do nosso torcedor e de qualquer visitante em nossa casa”, destaca.

E, de fato, a “Serrinha” estará lotada para o confronto deste meio de semana. Em menos de 48 horas, todos os ingressos colocados à venda foram comercializados.

Além do reconhecimento facial nas catracas de acesso, o estádio do Goiás conta ainda com vigilância por câmeras de superzoom em seu interior, capazes de identificar qualquer torcedor, independente da distância, além de ter lentes instaladas em capacetes utilizados pelos seguranças particulares contratados pelo clube. Assim, uma atitude indevida nas arquibancadas pode ser gravada e armazenada para reconhecimento e identificação do infrator, que poderá ser punido e até mesmo impedido de entrar em outros jogos do time.

Cinco clubes brasileiros também iniciaram serviço de reconhecimento facial

Depois do Goiás, outro clube que passou a usar o reconhecimento facial em seus jogos foi o Palmeiras, no Allianz Parque, em 100% do estádio a partir deste ano. Já nesta quinta-feira (21), o Vasco vai iniciar os primeiros testes para reconhecimento facial, na partida contra o Coritiba, em São Januário. A medida está prevista no TAC celebrado com as autoridades públicas, oficializando o estádio como pioneiro no Rio de Janeiro no uso dessa tecnologia, e vai começar com a parte das gratuidades.

A responsável por esse serviço é a Imply, líder no fornecimento de tecnologias para gestão de ingressos, sócios e controle de acessos no futebol latino-americano, e que este ano também já implemencou o Controle de acessos com reconhecimento facial na Arena MRV, por enquanto em fase de testes para jornalistas, e também iniciará o serviço em breve na Ligga Arena, do Athletico-PR, e Ilha do Retiro, do Sport Clube do Recife.

"O sistema de reconhecimento facial ElevenTickets Imply conta com diversos recursos para garantir os mais altos padrões de segurança, desempenho e praticidade. Nosso objetivo é desenvolver tecnologias inovadoras para modernizar gestão esportiva e experiências dos torcedores, tornando o Brasil referência mundial em segurança em eventos esportivos" afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.