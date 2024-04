Fórmula 1: quem se classificou em primeiro para o GP da China?

Com o tempo de 1 min33s660, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida sprint e consegiu com folga a pole do GP da China de F1, no circuito de Xangai.

Ele conseguiu a volta mais rápida já na primeira tentativa, com 1min33s971, sem ser superadopor nenhum piloto -- a não ser ele mesmo, melhorando seu tempo nas tentativas seguintes.

Com isso, a Red Bull, campeã absoluta da F1 nos últimos anos, chegou à 100ª pole position, sendo 37 de Max Verstappen.

A primeira fila também terá outro carro da equipe. Sergio Pérez garantiu a segunda posição. O mexicano conseguiu superar Fernando Alonso, da Aston Martin, na última tentatuva. O espanhol será o terceiro no grid.

Os carros da McLaren sairão logo na sequência, com Lando Norris em quarto e Oscar Piastri em quinto. Depois, em sexto e sétimo, partem Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari. Sainz chegou a bater o carro na Q2.

Com erros na última tentativa, o heptcampeão Lewis Hamilton ficou de fora da Q2 pela segunda vez no ano e só conseguiu a 18º posição no GP. Seu compoanheiro de equipe, George Rusell vai largar em 8º.

O GP da China é na madrugada deste domingo (21), a partir das 4h de Brasília.