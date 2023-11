Estrela da F1, Verstappen é fã do futebol brasileiro e revela qual é o seu time favorito

Depois de sua vitória no GP de São Paulo de Fórmula 1, Max Verstappen conquistou a admiração de muitos brasileiros. Recentemente, o piloto da Red Bull revelou também seu interesse pelo futebol do país e, principalmente, seu time favorito na reta final do Campeonato Brasileiro.

Em uma live neste domingo, 12, o holandês participou como comentarista da transmissão do campeonato de eSports da Associação Internacional de Esportes a Motor (a ISMA, na sigla, em inglês).

Após um espectador comentar na Twitch sobre o empate do Red Bull Bragantino com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, Verstappen manifestou sua decepção com o desempenho do alvinegro nos jogos, deixando claro também quanto acompanha o futebol brasileiro.

“Está bem empolgante a liga brasileira no momento. Há muitos times muito próximos. Botafogo estava liderando milhas à frente, mas nos últimos jogos eles vêm perdendo e empatando”, disse o piloto de F1.

Em seguida, o apresentador Luke Crane questionou Verstappen para qual time ele torceria, se tivesse que escolher um no Brasil. Depois de pensar por alguns segundos, o piloto respondeu: “Eu vou com Vasco da Gama”.

Revelação aleatória do dia: Verstappen acompanha o Brasileirão e apoia o Vasco 🇧🇷 pic.twitter.com/eaB7E8N8mz — B24 (@B24PT) November 13, 2023

Qual é a relação de Verstappen com o Vasco?

A Red Bull, dona da equipe de Verstappen, também é dona do clube Bragantino desde 2021. Além das corridas de Fórmula 1, a companhia austríaca investe em mais de 80 modalidades esportivas, incluíndo o futebol.

Por isso, muitos fãs do piloto holandês acreditavam que sua preferência seria ao clube de Bragança Paulista. No entanto, sua afinidade com o Vasco pode se basear na relação com o tricampeão de F1 Nelson Piquet.

Max Verstappen namora Kelly Piquet, a filha do ex-piloto, desde 2020. E o sogro é torcedor do Vasco. Por isso, sua preferência pelo time carioca pode ter motivação familiar.

Quando é a próxima corrida do tri-campeão de F1?

O piloto holandês venceu os GPs dos Estados Unidos, do México e do Brasil. Ele também conquistou o título mundial de 2023 no mês passado, no GP do Catar.

A F1 volta às pistas de corrida neste domingo, 19, com o GP de Las Vegas e encerra a temporada em Abu Dhabi, em 26 de novembro.