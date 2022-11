Fora da Copa? Confira o que a Bélgica precisa para garantir a classificação

Cotada como uma das favoritas antes da Copa do Mundo do Catar começar, a seleção da Bélgica agora precisa de uma vitória contra a vice-campeã de 2018, a Croácia, para garantir sua classificação. Se empatar, terá que torcer por uma vitória do Canadá contra o Marrocos por uma diferença de mais de três gols.

Os confrontos Bélgica x Croácia e Marrocos x Canadá acontecem na próxima quinta-feira, 1, às 12h.

Passada a segunda rodada, a liderança da chave F é ocupada pela Croácia, que tem quatro pontos e saldo positivo de 3 gols. Na sequência vem o Marrocos, com quatro pontos e saldo +2. A Bélgica tem três pontos e saldo -1. O Canadá é o lanterna do grupo e não pontuou, já sendo eliminado da Copa.

Se perderem, os belgas estão eliminados. Se empatarem, os belgas terão que torcer pela vitória do Canadá contra o Marrocos por mais de três gols de diferença. Se a seleção canadense ganhar exatamente de três gols de diferença, o Marrocos ainda se classifica, pois o saldo de gols ficaria igual, mas o país saiu vencedor no confronto direto contra a Bélgica, o que é um critério de desempate.

Croatas e marroquinos, que lideram a chave, garantem classificação para as oitavas de final com empates.

