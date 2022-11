Conheça Alphonso Davies, jogador que marcou o 1º gol do Canadá na história da Copa do Mundo

Autor do primeiro gol do Canadá na história da Copa do Mundo, Alphonso Davies poderia nem ser da seleção do país. Nascido em um campo de refugiados em Gana, Davies mudou-se para o Canadá aos cinco anos de idade, onde demonstrou talento para o esporte. Já o país disputa apenas sua segunda Copa do Mundo - a primeira participação foi em 1986, no México.

Davies nasceu em um campo de refugiados em Gana após os pais fugirem da guerra na Libéria. Hoje, aos 22 anos, o jovem é jogador do Bayern Munich, da Alemanha, e é o atleta mais rápido da Bundesliga, o campeonato alemão, alcançando a velocidade máxima de até 36,96 quilômetros por hora.

Davies é o quarto filho de seis irmãos e começou a jogar profissionalmente aos 15 anos, chegando à seleção um ano depois. O jorgador é naturalizado cidadão canadense desde junho de 2017.

Gol mais rápido da Copa do Catar

O tento de Davies é, até agora, o mais rápido a marcar no torneio da Fifa no Catar. O gol saiu no primeiro minuto do jogo do Canadá com a Croácia e foi o 60º do mundial. Antes dele, o gol mais rápido até então havia sido do holandês Cody Gakpo. Ele marcou aos cinco minutos na partida contra o Equador.

Apesar de ser, por enquanto, o gol mais rápido da Copa do Catar, o gol de Davies ainda está longe de ser o mais rápido da história da Copa. O recorde é do turco Hakn Sukur. Em 2002, o jogador marcou aos 11 segundos pela Turquia, em partida contra a Coreia. Entre os cinco gols marcados mais rápido, está do Clint Dempsey dos Estados Unidos na Copa de 2014, no Brasil.

Hakan Sukur (pela Turquia x Coreia) em 2002: 11 segundos

Vaclav Masek (pela Tchecoslováquia x Iugoslávia) em 1962: 16 segundos

Ernst Lehner (pela Alemanha x Áustria) em 1934: 24 segundos

Bryan Robson (pela Inglaterra x França) em 1982: 27 segundos

Clint Dempsey (pelos EUA x Gana) em 2014: 28 segundos

