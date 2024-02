Fluminense x LDU: onde assistir, horário e escalações do jogo da Recopa Sul-Americana

Fluminense e a LDU se enfrentam nesta quinta-feira, 29, às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela final da Recopa Sul-Americana e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Flu chega ao confronto em má fase, após também ser derrotado pelo Flamengo no último fim de semana. Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz enfrenta o desafio de reverter a desvantagem trazida do Equador. Uma vitória por um gol de diferença levaria a disputa para os pênaltis.

Com a vantagem no placar agregado, a LDU entra em campo tendo disputado apenas uma partida oficial na temporada, justamente o jogo de ida desta decisão. Para garantir o título, um empate é suficiente para o time de Quito. Além disso, a LDU mantém uma invencibilidade de 16 jogos. Seu histórico contra equipes brasileiras joga a seu favor.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense x LDU hoje pela Recopa Sul-Americana?

O jogo desta quinta-feira, às 21h30 , entre Fluminense x LDU terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Fluminense x LDU hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Santos (Marlon), Felipe Melo e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Ganso; Keno, Jhon Arias e Cano.

Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação da LDU

Domínguez; Quintero, Adé, Mina e Quiñónez; Pioivi, Zambrano, González e Estupiñan; Julio e Hurtado.