Jogos de hoje, quinta-feira, 29; onde assistir e horários

O confronto do Fluminense contra a LDU pela Recopa Sul-Americana e a partida do Fortaleza contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil são os destaques do futebol desta quinta-feira.

O dia também conta com as partidas da Copa Libertadores, Copa do Brasil, Copa da Bélgica, Copa do Rei, Taça de Portugal, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Brasil

20h - Fluminense-PI x Fortaleza - Sportv e Premiere

21h30 - Ji-Paraná x Paysandu - Prime Video

Copa Libertadores

19h - El Nacional x Sportivo Trinidense - ESPN e Star+

21h30 - Colo Colo x Godoy Cruz - Paramount+

Copa da Bélgica

16h45 - Royal Antwerp x KV Oostende - Star+

Copa do Rei

17h30 - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid - Star+

Taça de Portugal

17h45 - Sporting x Benfica - Star+

Recopa Sul-Americana

21h30 - Fluminense x LDU - ESPN e Star+

Onde irá transmitir o jogo do Fluminense, hoje ; veja horário

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Fluminense x LDU terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Que horas é o jogo do Atlético de Madrid hoje?

O jogo desta quinta-feira às 17h30 entre Athletic Bilbao x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo no Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil

O jogo Fluminense-PI x Fortaleza terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h - Fluminense-PI x Fortaleza - Copa do Brasil

Premiere

20h - Fluminense-PI x Fortaleza - Copa do Brasil

ESPN

19h - El Nacional x Sportivo Trinidense - Copa Libertadores

21h30 - Fluminense x LDU - Recopa Sul-Americana

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

16h45 - Royal Antwerp x KV Oostende - Copa da Bélgica

17h30 - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid - Copa do Rei

17h45 - Sporting x Benfica - Taça de Portugal

21h30 - Fluminense x LDU - Recopa Sul-Americana

Prime Video

21h30 - Ji-Paraná x Paysandu - Copa do Brasil

Paramount+

21h30 - Colo Colo x Godoy Cruz - Copa Libertadores

Globoplay