Fluminense x Internacional: onde assistir, horários e escalações pelo Brasileirão

O Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela 33º rodada do Brasileirão Série A.

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, David Braz, Nino e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony González e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Provável escalação do Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico); Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 19h, entre Fluminense x Internacional terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Fluminense?

Você pode assistir a partida online pela Premiere e Globoplay.

Qual é o próximo jogo do Fluminense?

11/11 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão

21/11 - Fluminense x São Paulo - Brasileirão

Qual é o próximo jogo do Internacional?