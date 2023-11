Jogos de hoje, quarta-feira, 8; onde assistir e horários

Rodada do Brasileirão Série A, Champions League, MLS e Campeonato argentino são os destaques do futebol desta quarta-feira.

Pelo Brasileirão, destaque para o confronto entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. A equipe paulista precisa vencer para assumir a liderança, enquanto o Flamengo mira o G4 da competição.

Em Porto Alegre, Inter e Fluminense se enfrentam reeditando a semifinal da Libertadores deste ano. O Flu vem de ressaca do título da Libertadores, conquistada no sábado. Já o Inter, busca vencer para subir mais na tabela.

Na Champions League, o Real Madrid de Bellingham, Vini Jr e cia, enfrenta o Braga no Santiago Bernabeu. Os Merengues estão na liderança do grupo com nove pontos conquistados, enquanto o Braga é o terceiro com apenas três.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

20h - Athletico PR x Fortaleza - TNT e Rede Furacão

21h30 - Flamengo x Palmeiras - TV Globo e Premiere

17h - Bayern de Munique x Galatasaray - HBO Max

17h - PSV x Lens - HBO Max

17h - RB Salzburg x Inter de Milão - HBO Max

Quais jogos de hoje vão passar ao vivo na TV?

Globo

21h30 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão Série A

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

21h30 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão Série A

20h - Athletico PR x Fortaleza - Brasileirão Série A

17h - RB Salzburg x Inter de Milão - Champions League

