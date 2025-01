Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Carioca

O Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo, 19, às 21h (horário de Brasília), no Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo na Band, no Premiere e no Canal GOAT (YouTube).

O Flamengo, líder do campeonato, busca mais uma vitória para manter sua campanha invicta no estadual, mesmo atuando fora do Rio de Janeiro. Já o Nova Iguaçu tenta surpreender o favorito rubro-negro e somar pontos importantes para avançar na competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Nova Iguaçu hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, às 21h, entre o Flamengo e Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo na Band, no Premiere e no Canal GOAT (YouTube).

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.