Fluminense x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e horário pela semifinal do Campeonato Carioca

O Fluminense e Volta Redonda se enfrentam neste domingo, 2, às 18h (horário de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca e terá transmissão na Band, Canal GOAT e Premiere.

O Tricolor Carioca entra em campo buscando abrir vantagem no confronto e se aproximar da final do estadual. Já o Volta Redonda tenta surpreender o atual campeão carioca e levar um bom resultado para o jogo de volta.

Onde assistir ao vivo o jogo Fluminense x Volta Redonda hoje pelo Campeonato Carioca?

O jogo deste domingo, 18h, entre Fluminense e Volta Redonda terá transmissão ao vivo na Band, Canal GOAT e Premiere.

Como assistir online o jogo Fluminense x Volta Redonda hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Canal GOAT, no YouTube, e pelo Globoplay (via Premiere).

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense hoje pelo Campeonato Carioca?

Como assistir online o jogo do Fluminense hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.