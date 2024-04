F1 planeja mudança na premiação e concessão de pontos até o 12º colocado nas corridas, diz site

A reunião da Comissão de Fórmula 1 da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), agendada para esta semana, vai analisar a possibilidade de implementar um novo sistema de pontuação para a categoria.

A proposta é estender a área de pontuação até o 12º lugar, em vez dos dez primeiros no formato atual, segundo informações do site "Motorsport.com".

Dessa maneira, as disputas no pelotão intermediário e no final do grid podem se tornar mais atrativas e recompensadoras durante as corridas, ao mesmo tempo em que valoriza a performance das equipes intermediárias.

Para evitar alterações radicais, os pontos concedidos aos oito primeiros colocados não serão modificados, caso a sugestão seja aprovada para 2025.

No momento, na Fórmula 1, um ponto extra é dado ao piloto que registra a volta mais rápida da corrida, desde que termine entre os dez primeiros. Com o novo formato proposto, para garantir esse ponto extra, o piloto precisaria estar entre os 12 primeiros colocados na corrida.

O sistema de pontuação atual da Fórmula 1, que atribui 25 pontos ao vencedor e concede até um ponto aos dez primeiros, foi introduzido em 2010. Antes disso, o vencedor recebia dez pontos, o segundo colocado oito, o terceiro seis, e assim por diante até o oitavo lugar, que recebia apenas um ponto.

A mudança mais recente no formato de pontuação da Fórmula 1 foi a introdução de um sistema de contingência para corridas interrompidas antes do tempo previsto, como aconteceu no GP da Bélgica de 2021, que foi finalizado após apenas uma volta válida e quase quatro horas de paralisação. No entanto, esse sistema só é aplicado se a corrida não for oficialmente encerrada, ou seja, sem a bandeira quadriculada.

Em 2021, a Fórmula 1 também passou a conceder mais pontos aos pilotos com a introdução das corridas sprint. Atualmente, esse formato de corridas de curta distância garante de um a oito pontos extras para os oito primeiros colocados, em seis Grandes Prêmios por temporada.

No atual campeonato de pilotos da Fórmula 1, liderado por Max Verstappen, sete pilotos ainda não pontuaram. Na classificação de construtores, três equipes estão zeradas nas últimas posições: Williams, Alpine e Sauber.

Veja a seguir o sistema de pontuação da F1 até o 12º lugar

1º lugar - 25 pontos (atualmente) e 25 pontos (mudança)

2º lugar - 18 pontos (atualmente) e 18 pontos (mudança)

3º lugar - 15 pontos (atualmente) e 15 pontos (mudança)

4º lugar - 12 pontos (atualmente) e 12 pontos (mudança)

5º lugar - 10 pontos (atualmente) e 10 pontos (mudança)

6º lugar - 8 pontos (atualmente) e 8 pontos (mudança)

7º lugar - 6 pontos (atualmente) e 6 pontos (mudança)

8º lugar - 4 pontos (atualmente) e 5 pontos (mudança)

9º lugar - 2 pontos (atualmente) e 4 pontos (mudança)

10º lugar - 1 ponto (atualmente) e 3 pontos (mudança)

11º lugar - 0 pontos (atualmente) e 2 pontos (mudança)

12º lugar - 0 pontos (atualmente) e 1 ponto (mudança)

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zho

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Williams : Alex Albon e Logan Sargeant

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1