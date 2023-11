F1 2023: Max Verstappen vence GP de Abu Dhabi e chega em sua 54ª vitória de sua carreira

Max Verstappen, da RED Bull, vence neste domingo, 26, o Grande Prêmio de Fórmula 1 que chegou à última etapa da temporada com o GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O piloto holandês fez uma marcante temporada de 2023 da Fórmula 1. Com a vitória em Abu Dhabi, ele conquistou 19 pódios em GPs somente neste ano, sendo a 54ª vitória de 185 corridas de sua carreira.

O pódio também contou com Charles Leclerc, da Ferrari, em segundo lugar, e com o piloto da Mercedes, George Russel, em terceiro lugar.

A ocasião marca a 15ª visita da F1 às pistas do Oriente Médio, mas também é a 10º vez em que o título é decidido.

O prêmio

A Fórmula 1 é um esporte conhecido por demandar patrocínios de altos valores. Em 2022, a principal categoria do automobilismo mundial arrecadou US$ 724 milhões, em números divulgados pela Liberty Media, gestora comercial da F1.

Ao todo o prêmio chega a US$ 1,2 bilhão (aproximadamente R$ 6 bilhões), que são distribuídos entre o piloto campeão e funcionários da equipe vencedora, segundo o portal F1 Mania, com informações do site suíço Blick.ch.

As próximas corridas da F1

A Fórmula 1 retornará em 2 de março de 2024, com a expectativa de trazer maior calendário da história, contando com 24 corridas. O GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, está marcado para 3 de novembro.

