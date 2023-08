Ex-Palmeiras, meia Gustavo Scarpa é anunciado no Olympiacos, da Grécia

Sem espaço no Nottingham Forest, da Inglaterra, o meio-campista Gustavo Scarpa foi emprestado ao Olympiacos, da Grécia. O ex-jogador do Palmeiras foi anunciado na manhã desta sexta-feira e se junta aos brasileiros Rodinei e Ramon, ambos ex-Flamengo, no clube grego.

Em 2022/23, Scarpa entrou em campo 10 vezes com a camisa do clube inglês, sendo seis como titular, mas não conseguiu marcar um gol ou dar uma assistência. Ele chegou na metade da temporada e sequer teve muitas chances com o técnico Steve Cooper, que disse que não contava com o meia para essa temporada.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Scarpa chegou a ser emprestado ao Red Bull Brasil, em 2015, mas logo retornou ao clube carioca, onde disputou 111 partidas até janeiro de 2018, marcando 16 gols e dando 25 assistências. Aos 24 anos, o meia entrou na justiça contra o tricolor e obteve a rescisão de contrato com mandado judicial.

Na sequência, Scarpa foi contratado pelo Palmeiras e por lá marcou seu nome na história do clube. Foram 211 partidas, com 37 gols e 51 assistências, além de conquistar duas Copas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2018 e 2022), dois Paulistas (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2022).