Jogos de hoje, sábado, 28 de março, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Renan Rodrigues
Publicado em 28 de março de 2026 às 06h21.

O sábado terá programação esportiva com amistosos de seleções pela Data Fifa, partidas da Copa do Nordeste, jogos do Brasileirão feminino, duelos da Copa Sul-Sudeste e a classificação do GP do Japão de Fórmula 1. Entre os destaques do dia estão México x Portugal, Estados Unidos x Bélgica e Escócia x Japão.

A seguir, veja os principais jogos de hoje, os horários e onde assistir ao vivo no Brasil.

Amistosos internacionais

  • 11h - Coreia do Sul x Costa do Marfim
  • 13h -Senegal x Peru -Xsports e Canal GOAT
  • 14h - Escócia x Japão - ESPN e Disney+
  • 15h - Canadá x Islândia
  • 16h30 - Estados Unidos x Bélgica - Xsports
  • 21h - Haiti x Tunísia
  • 22h - México x Portugal - SporTV e Globoplay

Copa do Nordeste

  • 17h - CRB x Vitória - SportyNet
  • 17h - Retrô x Ceará - SBT Nordeste
  • 17h - Maranhão x Ferroviário - Canal do Benja
  • 19h - Fortaleza x Imperatriz - SportyNet

Brasileirão feminino

  • 15h - América-MG x Mixto-MT - CBF TV
  • 16h - Internacional x Grêmio - TV Brasil
  • 17h - RB Bragantino x Bahia - CBF TV

Copa Sul-Sudeste

  • 16h30 - Operário-PR x Tombense - SportyNet
  • 19h - Volta Redonda x Chapecoense - SportyNet
  • 21h30 - Juventude x Novorizontino - Xsports

Copa Verde

  • 19h30 - Gama x Cuiabá - Canal do Benja
  • 20h30 - Vila Nova x Operário-MS - SportyNet

FA WSL (Campeonato feminino de futebol inglês)

  • 10h30 - Manchester United x Manchester City - Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+

Programação da Fórmula 1

  • 3h - Classificação do GP do Japão - TV Globo, SporTV3 e F1 TV Pro

Onde assistir ao vivo Estados Unidos x Bélgica hoje pelo amistoso internacional

A partida entre Estados Unidos x Bélgica será transmitida ao vivo na Xsports, às 16h30.

Onde assistir ao vivo Manchester United x Manchester City hoje pelo Campeonato Inglês feminino

A partida entre Manchester United x Manchester City pelo Campeonato Inglês feminino será transmitida ao vivo no Canal GOAT, Xsports, ESPN e Disney+, às 10h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

TV Brasil

• Internacional x Grêmio (Brasileirão feminino) - 16h

SBT Nordeste

• Retrô x Ceará - 17h

Xsports

• Manchester United x Manchester City (Campeonato inglês feminino) - 10h30
• Senegal x Peru - 13h
• Estados Unidos x Bélgica - 16h30
• Juventude x Novorizontino - 21h30

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

• Manchester United x Manchester City (Campeonato inglês feminino) - 10h30
• Escócia x Japão - 14h

SporTV

• México x Portugal - 22h

SportyNet

• Operário-PR x Tombense - 16h30
• CRB x Vitória - 17h
• Fortaleza x Imperatriz - 19h
• Volta Redonda x Chapecoense - 19h
• Vila Nova x Operário-MS - 20h30

