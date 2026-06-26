Esporte

Fase de grupos copa 2026

Espanha x Uruguai: veja as escalações confirmadas para jogo de hoje da Copa

O confronto é válido pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, e a bola vai rolar às 21h, no Estádio AKRON, em Guadalajara

Espanha: a seleção espanhola só depende de si para avançar como líder do Grupo H (Ulises Ruiz / AFP)

Espanha: a seleção espanhola só depende de si para avançar como líder do Grupo H (Ulises Ruiz / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 26 de junho de 2026 às 20h42.

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Espanha e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira, 26, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A bola vai rolar para o confronto às 21h, no Estádio AKRON, em Guadalajara.

Os espanhóis entram em campo dependendo apenas de si para confirmar a primeira colocação da chave. Com 4 pontos, a seleção europeia está na 1ª colocação. Já os uruguaios vivem situação delicada e precisam da vitória para se classificar. Com 2 pontos, os sul-americanos ainda não venceram no Mundial.

Assim, Luis de la Fuente, treinador da Espanha, manda a campo a seguinte escalação: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Mikel Merino, Álex Baena, Rodri e Pedri; Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal.

O Uruguai está escalado da seguinte maneira por Marcelo Bielsa: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Oliveira e Juan Sanabria; Fede Valverde, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Maxi Araújo e Darwin Núñez.

Situação do Grupo H

O Grupo H chega para a última rodada com a situação indefinida e com as quatro seleções com chances de classificação. A Espanha lidera a chave com 4 pontos. Na sequência, aparecem Uruguai e Cabo Verde, com 2 pontos cada, na 2ª e na 3ª posições, respectivamente. Por fim, a Arábia Saudita está na 4ª colocação, com 1 ponto.

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