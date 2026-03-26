Brasil x França: veja a provável escalação francesa para o amistoso

A seleção brasileira irá enfrentar a França nesta quinta-feira em Boston, nos Estados Unidos, em um dos últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026

A partida abre a Data Fifa de março para a seleção brasileira. Depois do duelo com os franceses, o time de Carlo Ancelotti encara a Croácia no dia 31, em Orlando, em mais um compromisso de preparação para o Mundial de 2026.

A França desembarcou em Boston tratando o confronto como um grande teste antes da Copa. Didier Deschamps convocou uma base forte, com Mbappé entre os principais nomes do elenco. Os franceses ainda encaram a Colômbia no dia 29 nesta mesma janela internacional.

A equipe francesa teve notícia de desfalque antes do amistoso, com a ausência de Jules Koundé.

Qual será a escalação da França?

De acordo com informações da imprensa local, o treinador vai apostar em um trio ofensivo. O destaque é Kylian Mbappé, que retorna à seleção como camisa 10 e capitão. Ao lado dele, estão Ousmane Dembélé e Michael Olise. Juntos, os três acumulam 66 gols: são 38 de Mbappé, 16 de Olise e 12 de Dembélé.

No meio-campo, Deschamps mantém a base com Tchouaméni e Rabiot. Já na defesa, a linha conta com nomes como Upamecano e Theo Hernandez.

Provável escalação da França:

Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Dembélé e Mbappé; Thuram.

Técnico: Didier Deschamps

Brasil x França: que horas assistir ao amistoso?

O amistoso entre Brasil e França será disputado nesta quinta-feira, 26, às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

Brasil x França: onde assistir ao amistoso?

A transmissão será feita pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada) e GE TV (Youtube).