De olho em Paris 2024, evento do COB reúne grandes nomes para discutir o esporte brasileiro

A cidade de São Paulo recebe, desde segunda-feira, 25, a primeira edição da COB Expo, evento realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil com o objetivo de fortalecer o esporte brasileiro, reunindo centenas de empresas do segmento, espaços para prática esportiva, clínicas com atletas olímpicos e experiências inéditas.

A COB Expo contará com palestras de grandes nomes da comunicação e do esporte, como Oscar Schmidt e Vanderlei Cordeiro de Lima, além de cursos na área de gestão esportiva, marketing, branding, transição de carreira e treinamento. A ideia é fortalecer o debate sobre o esporte no país e explicar como está sendo feito o trabalho do comitê dentro das mais variadas áreas no esporte.

Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, comenta sobre as suas expectativas acerca do evento: “A COB Expo é fundamental para o trabalho de consolidação que o Comitê Olímpico do Brasil realiza diariamente, durante cada ciclo, em busca dessa integração com todos os nossos stakeholders”.

O dia de abertura do evento teve como destaque uma plaestra do comunicador Galvão Bueno. Houve ainda um evento dedicado ao basquete, intitulado de “Basketball Night”. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) promoveu palestras com figuras importantes da história do esporte no país, como Anderson Varejão. O site de apostas esportivas Galera.bet, patrocinador oficial da CBB, também tem levado ativações para os visitantes no espaço.

“Nosso patrocínio é uma forma de apoiar o esporte e incentivar o basquete nacional em todos os aspectos. No estande da CBB, faremos ações especiais com os visitantes. Uma delas será a presença da máquina arcade de basquete, com o intuito de desafiar o jogador que existe em cada um dos participantes, reacendendo o interesse pela modalidade”, explica Marcos Sabiá, CEO do Galera.bet.

A Bet7K, do ramo de betting, também estará na COB Expo. Nessa segunda-feira, 25, a empresa divulgou um acordo de patrocínio junto à Confederação Brasileira de Voleibol. O contrato vai até dezembro de 2024 e inclui o naming rights da Superliga 23/24, do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2024, da Superliga B 2024, da Copa Brasil 2024 e da Supercopa 2023. Além disso, a companhia terá a sua marca exposta nos uniformes das seleções nacionais.

"Estamos fortalecendo a nossa presença no cenário esportivo. Por isso, estar um evento como a COB Expo é de extrema importância para nós. No stand feito em parceria com a CBV, apresentaremos nossa marca e faremos ativações junto ao público. Queremos criar novas conexões, dialogar com o mercado e nos aproximar ainda mais dos amantes de esportes", pontua Talita Lacerda, CEO da Bet7K.

Alguns congressos também serão realizados na COB Expo. Um dos principais será o Congresso de Gestão de Arenas. Organizado pela Imply, a assembleia vai reunir nomes importantes do mercado e discutirá projetos futuros a fim de aprimorar a experiência dentro das arenas no Brasil.

“O futebol brasileiro vem se modernizando, utilizando cada vez mais a tecnologia de ponta para promover segurança, conforto e agilidade aos torcedores. Estamos inseridos nesse processo de evolução, oferecendo serviços relacionados à gestão da venda de ingressos e acesso às arenas, com destaque para a biometria e o reconhecimento facial. Será um diálogo importante, para entendermos os avanços e o que ainda está por vir”, pontua Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

Além da empresa de tecnologia, que opera em vários estádios do Brasil e tem parceria com clubes como Flamengo e Vasco, outros players do mercado também participarão dessa conversa. Estarão presentes Yuri Romão, presidente do Sport, Elmar Trovão, diretor de tecnologia e inovação do Athletico, Luiz Mello, da 777 Partners, Jeremias Goedert, gerente de TI do Internacional, e Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo.

“Para nós é muito importante marcar presença em um evento como este. É uma oportunidade de juntar pessoas, clubes e organizações com o objetivo em comum de fortalecer o esporte e o Sport Club do Recife não poderia ficar de fora”, destaca Yuri Romão, presidente do Sport.

Por sua vez, Jeremias Goedert, gerente de TI do Internacional, antecipa um dos temas que norteará a conversa: "Falaremos sobre o impacto que a integração de sistemas pode ter no funcionamento eficiente de um clube de futebol, explorando um ecossistema tecnológico para otimizar a gestão de sócios, venda de ingressos, controle de acessos, e proporcionar experiências únicas aos torcedores por meio de soluções como video on demand, streaming em um aplicativo mobile unificado", detalha.

A parte estrutural do esporte no Brasil terá grande espaço no debate realizado no evento. Haverá ainda conversas sobre a estrutura e organização de grandes eventos esportivos no país, ressaltando a importância de possibilitar, desde a realização de atividades mais básicas, na iniciação, como também a promoção de megaeventos.

Patrocinadora da COB Expo, a Recoma terá ativações em duas pistas de atletismo, sendo uma entre duas quadras e outra em torno do stand destinado ao Comitê Olímpico do Brasil (COB). Entre outras ações, a empresa, que possui experiência no fornecimento de pisos em Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Pan-Americanos, ainda terá exposição de uma piscina montada em um container, além de fornecer o piso oficial para uma quadra de basquete 3x3 que poderá ser utilizada por visitantes.

A companhia também destinou pisos emborrachados para áreas destinada às práticas de tênis de mesa e triatlon, além do fornecimento de equipamentos certificados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) para a praça esportiva no local.

“Teremos ações específicas e esperamos contribuir para a criação de boas experiências aos participantes do evento. Queremos mostrar a representatividade e a pluralidade que o esporte olímpico e a Recoma possuem. Atuamos em quase todas as modalidades, criando infraestrutura de alto nível, oferecendo as melhores condições de prática aos atletas. É um orgulho muito grande para nós promover toda esta exposição na feira e trazer um pouco sobre o nosso trabalho”, pontua Sergio Schildt, presidente da Recoma.

O papel dos clubes formadores também estará em pauta, com a presença de um stand do Comitê Brasileiro de Clubes. Quase 90% dos atletas brasileiros presentes nos Jogos Olímpicos de Tóquio foram beneficiados pelo trabalho do CBC, sendo que das 21 medalhas conquistadas, 15 foram de atletas de clubes formadores.

“Para nós é muito importante ocupar este espaço no COB Expo, que é a feira de todos os esportes. Queremos aproveitar a exposição e visibilidade do evento para mostrarmos a relevância do Comitê Brasileiro de Clubes para a formação dos atletas no esporte olímpico. Nosso trabalho, em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil e as Confederações, cobriu uma lacuna, que estava existindo, de muitos jovens com talento e com perspectiva de virar profissionais terem que deixar de fazer o esporte pela falta de competições e de estrutura”, afirma Paulo Maciel, presidente do CBC.

Outro assunto bastante debatido será o fortalecimento do marketing esportivo no Brasil, incluindo a conexão entre marcas e atletas, a transmissão de jogos e o sucesso de grandes ligas. A colaboração entre atletas, patrocinadores, torcedores, empresas e instituições terá espaço importante dentro do debate por conta do forte impacto econômico que possui no esporte.

“Observamos que a nova geração tem consumido bastante conteúdo esportivo no âmbito digital. Dialogamos bastante com esse público por meio das nossas plataformas onlines e temos conseguido estabelecer um ótimo relacionamento com essa faixa etária. A maneira que os jovens acompanham o esporte evoluiu, então é necessário entregar um produto especial voltado para eles”, ressalta Marcos Araujo, CEO do Esportudo, empresa que produz conteúdo de entretenimento esportivo voltado para a próxima geração de torcedores, e que vai participar de uma conversa sobre esse tema.

Já Ricardo Camargo, CEO da NSports - sportech focada na transformação digital do esporte brasileiro, falará sobre “Oportunidades no esporte universitário”. A companhia é parceira da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU) e, recentemente, fez uma cobertura especial dos Jogos Mundiais da modalidade, que aconteceram em Chengdu, na China.

Sobre a importância do fortalecimento das ligas para o sucesso do esporte, Ivan Martinho, Presidente da WSL (World Surf League) na América Latina e que também irá palestrar no evento, comenta: "As principais ligas esportivas no mundo provam que este é um caminho benéfico para diversas frentes operacionais. Desde o novo modelo de negócio adotado pela WSL em 2015, conseguimos expandir competitiva e financeiramente a Liga, além de encontrar maneiras mais eficazes para estimular o crescimento da audiência, engajar o público e criar ativações inéditas. Fortalecer as ligas é fortalecer o esporte".

A COB Expo contará com outras inúmeras atrações, que vão até a próxima sexta-feira, 29. A feira será realizada no Pro Magno Centro de Eventos (Av. Professora Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP). Informações sobre programação e entrada estão disponíveis no site: https://cobexpo.com.br/