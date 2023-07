Cuiabá x Santos hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Cuiabá e Santos se enfrentam neste domingo, 02, às 18h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Os dois times que se enfrentam hoje estão em posições delicadas da tabela. O mandante, Cuiabá, está na 16ª posição com 12 pontos, apenas 1 ponto de diferença para a zona de rebaixamento, e chega nessa partida após duas derrotas consecutivas.

O time do litoral paulista também não está muito melhor, o Peixe está na 13ª colocação com 13 pontos, também muito próximo da zona de rebaixamento e, assim como o Cuiabá, também chega depois de duas derrotas consecutivas.

O time do Mato Grosso entra em campo sem o zagueiro Uendel por uma lesão no ligamento cruzado. Já o Santos deve aparecer sem o zagueiro Felipe Jonatan pelo mesmo problema e ainda sem o volante Alison por dores em uma lesão no joelho.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Cuiabá x Santos hoje?

O jogo deste domingo às 18h30 entre Cuiabá e Santos terá transmissão ao vivo no Premiere e SporTV.

Como assistir o jogo do Cuiabá x Santos online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo

Quais são os próximos jogos do Cuiabá ?

08/07 - Cuiabá x Bahia - Brasileirão série A

16/07- Fortaleza x Cuiabá - Brasileirão série A

Quais são os próximos jogos do Santos ?